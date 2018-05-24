«المصارعة والجودو» يشيد بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، في اجتماعه مساء أمس الأول بمقره في أبوظبي، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة اللاعبين، من أبناء المواطنات وحَمَلة جواز سفر الإمارات ومواليد الدولة والمقيمين، في المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء من خلال اللائحة التنفيذية لتلك المبادرة، التي تحددت تفاصيلها من قبل الهيئة العامة للرياضة لتنفيذ ذلك القرار التاريخي الذي وضعه الاتحاد موضع التنفيذ على الفور اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل، أملاً في المساهمة في اتساع قاعدة المشاركة في مختلف الرياضات، مما يتوقع معه الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية في الإمارات مع التركيز على الكيف وليس الكم.

وأشاد رئيس الاتحاد عقب الاجتماع الدوري بمساهمة الأندية والفرق المختلفة في إنجاح الموسم الرياضي المنقضي، الذي أقيم تحت شعار «عام زايد»، والذي يستكمل في الفترة القادمة وفقا للجدول الزمني للمسابقات، بعد الاطلاع على تقارير الفترة الماضية وتقيمها بشكل شفاف، بهدف تطوير برامج الاتحاد بما يواكب أهداف هيئة الرياضة في ثوبها الجديد.

وأضاف ابن ثعلوب: تم الاطلاع على برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للجودو والموافقة على إقامة معسكر تدريبي لمنتخب الناشئين والشباب في المجر، استعدادا للمشاركة في بطولة كاس أسيا للجودو المقامة في هونج كونج ومكاو خلال شهر يونيو المقبل، بعد الوقوف على برنامج الإعداد والأسماء التي برزت خلال الموسم المنصرم.

كما تم استعراض برنامج المنتخب الأول للجودو وبرنامج مشاركاته القادمة قبل استضافة بطولة «عام زايد» جراند سلام في العريضة أكتوبر المقبل .. واستعرض المجلس ميزانية الاتحاد، وخاصة المتعلقة بالمسابقات المحلية القادمة، وتقرر تخصيص مكافآت مجزية لإبطال المنافسات المختلفة والذي يمثل حافزا لمزيد من البذل والعطاء والذي من شأنه أن ينعكس على المنتخبات الوطنية.. كما استعرض مجلس الإدارة مسيرة رياضة المصارعة، وتمت الموافقة على تطويرها في الموسم المقبل وبشكل يتناسب وقاعدتها العريضة.