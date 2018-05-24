«جالدي كارو» بطل كأس الوثبة ستاليونز

مالمو (الاتحاد)

أحرزت المدربة السويدية ماريا هاجمان أريكسون نصراً جديداً لها في سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، حين أسرجت الجواد «جالدي كارو» للفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة، والذي أقيم بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، ضمن النسخة العاشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده بشعار «عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ «أم الإمارات» هوليوود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

وشارك في السباق البالغة جوائزه المالية 15 ألف يورو، 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، على المضمار الرملي وبلغت مسافته 1730 متراً.

وتميز السباق بالإثارة والتشويق خاصة في آخر 100 متر، حين تنافست ثلاث خيول في تحد كبير، وفي النهاية خطف الجواد «جالدي كرو» بقيادة الفارس بيير جرابيرج، اللقب بفارق رأس عن «ماكلان» الفائز مرتين بسباق كأس الوثبة ستاليونز للسرعة.

وتمكن «ماكلان» بقيادة مارتن رودريجوز، من إحراز المركز الثاني بفارق نصف طول «المونتيز مونلو» بقيادة إي شافيز، الذي نال المركز الثالث، وسجل البطل زمناً وقدره 2:09:00 دقيقة.

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.