استقبال وردي لمنتخب المواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى عبد الله سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، إنجاز أبطال المواي تاي في أول مشاركة لهم في بطولة العالم للمواي تاي، التي اختتمت مؤخراً في مدينة كانكون بالمكسيك، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة «الأب الروحي» للاتحاد، مؤكداً خلال استقبال الأبطال بمطار أبوظبي الدولي فجر أمس على أهمية الإنجاز، وذلك بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والرياضيين، وأسر اللاعبين الذين قدموا التهنئة للأبطال لإنجازهم الرياضي العالمي الرائع والمشرف.

وجاء الاستقبال أنيقاً بالورود يليق بما حققته اللعبة من إنجاز خلال أول مشاركة عالمية خارجية، ما يساهم في دفع مسيرة اللعبة وتطورها من خلال تلك الكوكبة الشابة، التي أكدت سلامة القاعدة التي تمثل المستقبل المشرق للعبة، التي احتفلت مؤخراً، بمناسبة مرور عام على إشهار الاتحاد، مما يساهم في تواصل الأجيال في تحقيق الإنجازات الرياضية للإمارات الغالية، وأكد النيادي أن عزف السلام الوطني على منصات التتويج في مثل هذه المحافل الكبيرة، يجعل كل إماراتي يشعر بالفخر والاعتزاز، وتتأصل لديه مشاعر الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة ولوطن السعادة، مشيداً بعطاء اللاعبين وحصادهم الوفير وسط مشاركة 70 دولة من مختلف القارات، بعد أن فرضوا أنفسهم في البطولة بحصولهم على 3 ميداليات ملونة، ذهبية وفضية وبرونزية، فضلاً عن احتلال «الأبيض الشاب» المركز السابع عالمياً في تلك البطولة على حساب دول كبيرة وعريقة في مجال اللعبة، مثل أميركا، إنجلترا وبيلاروسيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا.

وضمت بعثة منتخبنا التي شاركت في بطولة العالم بالمكسيك فهد العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة وعمر النعيمي مشرف البعثة، والمدرب سانيت سمات، والحكم عمر المرزوقي، و5 لاعبين وهم محمد الكثيري، وزكريا الجميري، ونور الدين سمير، وإلياس حبيب علي، وأمين معتصم، وقد خاض المنتخب المكون من 5 لاعبين 13 مباراة واستطاع الفوز في 9 مباريات، وخسر في أربعة مباريات، وقد كانت أبرز نتائج أبطال الإمارات للمواي تاي في البطولة فوز لاعبنا الياس حبيب على بالميدالية الذهبية، بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب البلغاري دانيال في وزن تحت 86 ، بنتيجة 3/‏‏‏صفر، والذي يعتبر إنجازاً، مقارنة بعمر وخبرة لاعبنا أمام أبطال أوروبا، بعد أن شهد ذلك الوزن، مشاركة 36 لاعباً من مختلف دول العالم، أبرزهم من المكسيك صاحبة الأرض، وبلغاريا ومقدونيا والأرجنتين وأميركا وفنلندا.

من جانبه، أشاد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالإنجازات المميزة لمنتخب المواي تاي، مؤكداً أن الفوز بثلاث ميداليات ملونة خلال أول مشاركة للفريق على صعيد المشاركات العالمية، يمثل إنجازاً مميزاً لرياضة الإمارات، ومكسباً حقيقياً للتنمية الرياضية، مبيناً أن الإنجاز يعكس التطور الذي قطعته رياضتنا، في ظل ما تحظى به من دعم سخي واهتمام مباشر من قبل القيادة الرشيدة التي أمنت ووفرت كل أسباب النجاح والتألق لشريحة الرياضة والرياضيين.

وقال العواني: «الجهود المخلصة التي يقدمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي، وإشرافه المباشر على خطة إعداد الأبطال، أثمرت عن إنجازات مميزة، ووقوف الإمارات بمرتبة متقدمة عالمياً بين 70 دولة مشاركة في البطولة»، وأضاف: «مجلس أبوظبي الرياضي فخور بالإنجازات، وحريص على دعم وتسخير الإمكانات كافة لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ولرياضيي الإمارات كافة، لإعلاء راية الوطن في المحافل العالمية».