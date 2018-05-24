استقبال وردي لمنتخب المواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)
أهدى عبد الله سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، إنجاز أبطال المواي تاي في أول مشاركة لهم في بطولة العالم للمواي تاي، التي اختتمت مؤخراً في مدينة كانكون بالمكسيك، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة «الأب الروحي» للاتحاد، مؤكداً خلال استقبال الأبطال بمطار أبوظبي الدولي فجر أمس على أهمية الإنجاز، وذلك بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والرياضيين، وأسر اللاعبين الذين قدموا التهنئة للأبطال لإنجازهم الرياضي العالمي الرائع والمشرف.
وجاء الاستقبال أنيقاً بالورود يليق بما حققته اللعبة من إنجاز خلال أول مشاركة عالمية خارجية، ما يساهم في دفع مسيرة اللعبة وتطورها من خلال تلك الكوكبة الشابة، التي أكدت سلامة القاعدة التي تمثل المستقبل المشرق للعبة، التي احتفلت مؤخراً، بمناسبة مرور عام على إشهار الاتحاد، مما يساهم في تواصل الأجيال في تحقيق الإنجازات الرياضية للإمارات الغالية، وأكد النيادي أن عزف السلام الوطني على منصات التتويج في مثل هذه المحافل الكبيرة، يجعل كل إماراتي يشعر بالفخر والاعتزاز، وتتأصل لديه مشاعر الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة ولوطن السعادة، مشيداً بعطاء اللاعبين وحصادهم الوفير وسط مشاركة 70 دولة من مختلف القارات، بعد أن فرضوا أنفسهم في البطولة بحصولهم على 3 ميداليات ملونة، ذهبية وفضية وبرونزية، فضلاً عن احتلال «الأبيض الشاب» المركز السابع عالمياً في تلك البطولة على حساب دول كبيرة وعريقة في مجال اللعبة، مثل أميركا، إنجلترا وبيلاروسيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا.
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من جانبه، أشاد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالإنجازات المميزة لمنتخب المواي تاي، مؤكداً أن الفوز بثلاث ميداليات ملونة خلال أول مشاركة للفريق على صعيد المشاركات العالمية، يمثل إنجازاً مميزاً لرياضة الإمارات، ومكسباً حقيقياً للتنمية الرياضية، مبيناً أن الإنجاز يعكس التطور الذي قطعته رياضتنا، في ظل ما تحظى به من دعم سخي واهتمام مباشر من قبل القيادة الرشيدة التي أمنت ووفرت كل أسباب النجاح والتألق لشريحة الرياضة والرياضيين.
وقال العواني: «الجهود المخلصة التي يقدمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي، وإشرافه المباشر على خطة إعداد الأبطال، أثمرت عن إنجازات مميزة، ووقوف الإمارات بمرتبة متقدمة عالمياً بين 70 دولة مشاركة في البطولة»، وأضاف: «مجلس أبوظبي الرياضي فخور بالإنجازات، وحريص على دعم وتسخير الإمكانات كافة لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ولرياضيي الإمارات كافة، لإعلاء راية الوطن في المحافل العالمية».