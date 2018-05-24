مباراتان في الجولة الثانية لـ «مفتاح الخاطري»

رأس الخيمة(الاتحاد)

تستأنف بطولة مفتاح بن علي الخاطري الرمضانية التي ينظمها النادي السوداني في رأس الخيمة بمشاركة 6 فرق بعد غد الأحد بمباراتين بين فريقي الأخوة والصناعية رأس الخيمة ضمن المجموعة الأولى ثم نجوم الشارقة وأيادينا للهدايا في المجموعة الثانية وذلك على الملعب الفرعي بنادي الرمس.

وتتواصل مساء اليوم مباريات الجولة الثانية لبطولة عبد الله بن جمعة للشطرنج التي ينظمها النادي أيضاً، وذلك بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة بالتعاون مع نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج وذلك بالنظام السويسري من 5 جولات، حيث تم تخصيص جوائز نقدية وعينية للفائزين الخمسة الأوائل، إلى جانب جوائز خاصة أخرى لأفضل لاعب ولاعبة من الفئات العمرية الصغيرة وجائزة للاعب من أصحاب الهمم، في حين سيتم تطبيق كسر التعادل في حال تساوي النقاط، إلى جانب تطبيق نظام الاتحاد الدولي للشطرنج الخاطف بتحديد مدة اللعب بواقع 20 دقيقة لكل لاعب ولاعبة.

وأشاد محمد علي النوش، رئيس النادي السوداني برأس الخيمة بمبادرة نادي الرمس وموافقته على استضافة بطولة كرة القدم في الملعب الفرعي للنادي وحرص المقدم فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة النادي على تهيئة الأجواء وتوفير الدعم المطلوب لنجاح البطولة.