15 هدفاً في افتتاح سباعيات تسهيل

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق سهل لخدمات رجال الأعمال على فريق إتمام لاند لمتابعة المعاملات 3-1، فيما تعادل فريق وزارة الموارد البشرية والتوطين مع معاملات سلباً ضمن المجموعة الأولى، لبطولة تسهيل الرمضانية لسباعيات كرة القدم التي تقام بالتعاون المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس أبوظبي الرياضي، على ملاعب ستاد زايد للكركيت بأبوظبي بمشاركة 10 فرق.

وحقق فريق أبوظبي للإعلام فوزا عريضا على مجلس أبوظبي للرقابة بخماسية نظيفة ضمن المجموعة الثانية، فيما فاز فريق السعادة على دائرة التنمية الاقتصادية 5 - 1، لتشهد البطولة في يومها الأول تسجيل 15 هدفا. وتستأنف منافسات البطولة يوم الأحد بأربع مباريات، وتلعب مباراتا نصف نهائي 5 يونيو بلقاء بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، وبطل الثانية مع وصيف الأولى، فيما تقام مباراتا المركزين الثالث والرابع والنهائي 6 يونيو.

من جهته، أكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي أهمية تنظيم البطولة، وفقا لأجندة مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعية وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مبينا أن البطولة تشهد مشاركة فرق من مؤسسات حكومية وخاصة، مشيداً بتجهيزات الملاعب الفرعية لاستاد زايد للكركيت التي تستضيف منافسات البطولة والمجهزة بالشكل الكامل.

وقال: سعداء بتنظيم البطولة خلال شهر رمضان المبارك، بما تسهم في تعزيز التواصل الرياضي لجميع المشاركين، وسط أجواء إيجابية وتفاعلية وتنافسية كذلك، وتعد البطولة ملتقى رياضيا شبابيا مهما ويجسد نهج مجلس أبوظبي الرياضي الراسخ في تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة.