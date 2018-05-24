33 هدفاً في 7 مباريات بـ «حميد بن عمار»

عجمان (الاتحاد)

أسفرت نتائج اليوم السابع من منافسات النسخة الخامسة من بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي لكرة القدم، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية علي ملاعب كواترو، عن تسجيل 33 هدفا في 7 مباريات، بواقع 6 انتصارات وتعادل واحد، ففي مباريات فئة الكبار، حقق فريق شاهين انتصاراً كبيراً على البركان 4-1، وتفوق فريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي على فريق المرزوقي 2-صفر، وفار الدون على الجسور للرياضة 2-صفر، وكسب الكويتي فريق دي سي بويز 3 - 1.

وعلى صعيد منافسات فئة الصغار، تعادل قروب 65 مع الاتحاد 2-2، وفاز فريق أكاديمية نادي عجمان (أ) على شرطة عجمان 4-3، وفاز فريق بورتو على المجد 7-2.

وتقام غداً 7 مباريات، 4 منها في فئة الكبار لحساب فرق المجموعة الثانية والثالثة وهي مباراة بزلنك للعقارات مع فريق حواء فاكتوري، ومباراة فريق الدون ضد البركان، ثم تليها مباراة شاهين مع فريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي، ومباراة الجسور للرياضة ضد المرزوقي.

وفي مباريات فئة الصغار، والتي تلعب لحساب فرق المجموعة الأولى، وتجمع بين فريق الاتحاد والمج،د وتليها مباراة بورتو والقيادة العامة لشرطة عجمان، ثم مباراة فريق قروب 65 ضد أكاديمية نادي عجمان (أ).