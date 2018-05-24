بطولة مكتوم بن راشد.. حامل اللقب أول المتأهلين لربع النهائي

وليد فاروق (دبي)

بات فريق شرطة دبي حامل اللقب أول المتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، والمقامة حاليا منافسات نسختها الثامنة، وتستضيفها ملاعب نادي شرطة دبي مبارياتها، وذلك بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد تغلبه على فريق الدفاع المدني برأس الخيمة 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة والتي أقيمت مساء أمس الأول.

وبفوزه الثاني على التوالي بعد أول تعادل له في الجولة الأولى أمام ليدر سبورت، ضمن حامل اللقب تأهله إلى الدور التالي بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في الدور الأول، خاصة أن ملاحقه ليدر سبورت متأخر عنه بفارق نقطتين بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط بفوزه على الشارقة فالكون بثمانية أهداف نظيفة.

كما شهدت نفس الجولة فوز فريق المرحوم إبراهيم المعروف على فريق محمد علي 2-1، ضمن المجموعة الثانية، فيما شهد اللقاء الثاني لنفس المجموعة تحقيق فريق فنادق الخوري فوزه الأول بتغلبه على الفرسان بهدف في واحدة من مفاجآت البطولة.

من ناحية أخرى، عبر سليم عبد الرحمن، مساعد مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عن سعادته بمتابعة منافسات البطولة، واعتبرها فرصة سنوية لتجميع شباب المواطنين من عشاق كرة القدم، واللاعبين السابقين في هذا الشهر الفضيل، للتواصل والتلاحم في شهر الخير وفي نفس الوقت إظهار قدراتهم الكروية المتميزة.

وأشاد سليم عبد الرحمن الذي تابع مباريات الجولة الخامسة بالندية والحماس الواضحين على منافسات البطولة، والروح العالية التي يقدمها جميع اللاعبين من خلال مباريات فريقهم، مشيدا في بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة على استمرار إقامتها.

وقال: استمرار إقامة بطولة غالية على قلوبنا جميعا تحمل اسم الشيخ مكتوم بن راشد، وبرعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، للنسخة الثامنة على التوالي يجسد النجاحات التي حققتها في نسخها السابقة، والتي تبلورت في هذا العدد الكبير من الفرق المشاركة.

وتشهد منافسات الجولة الثامنة اليوم إقامة 4 مباريات حاسمة في تحديد صدارة المجموعتين الأولى والثانية والمتأهلين للدور التالي، حيث يلتقي فنادق الخوري مع فريق المرحوم إبراهيم المعروف وسيكون في مقدور الفائز حسم صدارة المجموعة لمصلحة شريطة تعثر المنافس الأبرز فريق محمد علي في لقائه أمام فريق شرطة أبوظبي.

فيما يحمل اللقاءان الأخيران عنوان الفرصة الأخيرة للدفاع المدني دبي حين يواجه المتصدر شرطة دبي، فيما يدخل طرفي ثاني مباريات المجموعة فريقا الشارقة فالكون والدفاع المدني في رأس الخيمة مباراتهما بعنوان الفوز الأول.