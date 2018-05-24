بني ياس يسيطر على منصة تتويج «مبارزة الفلوريه»

رضا سليم (دبي)

سيطر لاعبو بني ياس على المراكز الأولى ومنصة تتويج بطولة المبارزة، ضمن منافسات النسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية المقامة بمجمع ند الشبا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

احتكر ثلاثي بني ياس مسابقة سلاح الشيش «الفلوريه» للرجال، حيث توج حمد جعفر الجلاف بالمركز الأول، وعبد الرحمن حفور بالمركز الثاني، ونهيان محمد الزعابي بالمركز الثالث، كما فاز لاعبو السماوي بالمركزين الأول والثاني في مسابقة سلاح سيف العربي «الساير» «رجال محلي» بفوز علي عبد الرحمن الحمادي بالمركز الأول، وأنس عوض النوباني ثانيا، فيما حل محمد الربعي من نادي الشارقة الرياضي في المركز الثالث، وفي نفس المسابقة للسيدات، فازت لطيفة سالم الحوسني من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول، ونالت شوق حمد من بني ياس المركز الثاني، وحلت أشواق حيدر من بني ياس بالمركز الثالث.

وفاز الهولندي راندي بوستما بالميدالية الذهبية في مسابقة «الايبيه» للرجال دولي، ونال الإيراني محمد رضائي الميدالية الفضية، وحصل مواطنه ألمير اليمزهانو على الميدالية البرونزية، وفي فئة سلاح السيف العربي «الساير» «سيدات دولي» توجت التونسية عزة بسباس بالمركز الأول، وحلت الهولندية مارلين أنيك بالمركز الثاني، ثم التونسية أميرة بن شعبان بالمركز الثالث.

وفي فئة سلاح «الأيبيه» «سيدات دولي» فازت البولندية أيوا نيليب بالمركز الأول، وجاءت مواطنتها دموسكا اندرسجك في المركز الثاني، ثم المصرية ناردين ايهاب في المركز الثالث.