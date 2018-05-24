البحيرات يحلق بلقب «طائرة الرجال» في بطولة زايد الرياضية

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

حلق فريق البحيرات بلقب بطولة الكرة الطائرة للرجال، ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية الـ22، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتستمر حتى 3 يونيو المقبل.

وفاز البحريات على إفكو، في المباراة النهائية 2-1، على صالة المقطع بنادي ضباط القوات المسلحة، ليحقق المركز الأول واللقب، بعد منافسة ضمت 4 فرق، وحل رفكو في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لفريق اتحاد الشباب اللبناني، وحل أدكو في المركز الرابع والأخير.

وجاء فوز فريق البحيرات في النهائي الذي جمعه أمام فريق إفكو مثيرا وبنتيجة الأشواط 25 - 27 و21 - 25، و15 - 12.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث جاء فوز فريق اتحاد الشباب اللبناني بالمركز الثالث، عقب انسحاب فريق أدنوك حامل لقب النسخة الماضية من المواجهة لأسباب فنية خاصة بالفريق.