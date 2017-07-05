حضور ثقافي لافت للإمارات في ملتقى «ابن بطوطة» في إيطاليا

باليرمو (وام)
شاركت دولة الإمارات في ملتقى «ابن بطوطة» الثقافي، الذي أقيم في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية تحت رعاية وزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية.
حل الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضيف شرف على فعاليات الملتقى، التي نظمتها جمعية الصباح الثقافية على مسرح «لوسياسيمو» الأثري، بحضور باولو ماسيني نائب وزير التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية، والفنانة العالمية صباح بنزيادي رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى وجماهير غفيرة.
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وقال الظنحاني: إن أهداف الملتقى الداعية إلى السلام تنسجم مع رسالة الإمارات إلى العالم، حيث جمع الملتقى مختلف الفنون كالشعر والقصص والموسيقا والغناء والرقص في مشهد واحد، كما جمع أشخاصاً من مختلف الثقافات والأجناس في عمل جماعي واحد.
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وفي ختام الملتقى منحت جمعية الصباح الثقافية الإيطالية الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني «درع السلام»، تقديراً لجهوده المتميزة في إنجاح الملتقى.