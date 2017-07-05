حضور ثقافي لافت للإمارات في ملتقى «ابن بطوطة» في إيطاليا

باليرمو (وام)

شاركت دولة الإمارات في ملتقى «ابن بطوطة» الثقافي، الذي أقيم في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية تحت رعاية وزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية.

حل الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضيف شرف على فعاليات الملتقى، التي نظمتها جمعية الصباح الثقافية على مسرح «لوسياسيمو» الأثري، بحضور باولو ماسيني نائب وزير التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية، والفنانة العالمية صباح بنزيادي رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى وجماهير غفيرة.

وافتتح الظنحاني الملتقى بقراءة شعرية مترجمة إلى اللغة الإيطالية استعرض فيها أحداث رحلة الرحالة العربي محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي «ابن بطوطة».. معرجاً على الهجرة العربية الراهنة إلى بلدان أوروبا، وهو الموضوع ذاته الذي تناوله العرض المسرحي الاستعراضي المبهر «رحلة ابن بطوطة» الهادف إلى نشر رسالة الحرية والسلام والمحبة بين شعوب العالم، وهو من إخراج الفنانة صباح بنزيادي وتصوير الفنان المعروف ميكال أنجلو.

وقال الظنحاني: إن أهداف الملتقى الداعية إلى السلام تنسجم مع رسالة الإمارات إلى العالم، حيث جمع الملتقى مختلف الفنون كالشعر والقصص والموسيقا والغناء والرقص في مشهد واحد، كما جمع أشخاصاً من مختلف الثقافات والأجناس في عمل جماعي واحد.

وجاء الحضور الثقافي لدولة الإمارات الكبير في هذا الملتقى ليؤكد السمعة الجيدة والثقل الحضاري المؤثر والفاعل الذي تحظى به الإمارات على المستوى العالمي، بفضل التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة.

وفي ختام الملتقى منحت جمعية الصباح الثقافية الإيطالية الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني «درع السلام»، تقديراً لجهوده المتميزة في إنجاح الملتقى.