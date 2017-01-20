«بنتاجون ترامب».. وعود تسريع الحرب على «داعش»

واشنطن (أ ف ب)

تعد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الخيارات التي يمكن عرضها على دونالد ترامب، الذي يتولى مهام منصبه اليوم، لتسريع الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، بناء على الرغبة التي عبر عنها الرئيس الجديد خلال حملته.

وكان ترامب وعد بأن «يقصف حتى الموت» تنظيم «داعش»، مؤكداً أن لديه خطة «سرية» لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين بسرعة.

وأوضح الرئيس المنتخب الذي يتولى مهامه اليوم، أنه سيجمع بعد وصوله إلى السلطة كبار جنرالاته ويمهلهم «ثلاثين يوماً» لوضع «خطة لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش».

أما وزير الدفاع في إدارته المقبلة «جيمس ماتيس» فقد أكد في جلسة الاستماع له في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، رغبة الرئاسة في تسريع الحملة في مواجهة الإرهابيين.