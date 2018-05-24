«فيسبوك» تستبعد تعويض 2.7 مليون أوروبي

بروكسل (رويترز)

استبعدت شركة فيسبوك تقديم تعويضات لنحو 2.7 مليون مستخدم أوروبي انتهكت شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية خصوصية بياناتهم، لأن بيانات مهمة، مثل تفاصيل الحسابات المصرفية، لم تنتهك.

وردت «فيسبوك» أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم على أسئلة مشرعين من الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الحصول على إجابات من رئيس الشركة مارك زوكربرج خلال جلسة لاستجوابه يوم الثلاثاء في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. وقالت «فيسبوك» في بيان: «كانت هذه بوضوح خيانة للأمانة، لكن من المهم تذكر أنه لم يجر تبادل بيانات تتعلق بالحسابات المصرفية، أو بطاقات الائتمان أو بيانات بطاقات الهوية».

وقالت: «إن مطور التطبيق المتورط في انتهاك البيانات باع لكمبردج أناليتيكا بيانات تخص مستخدمين أميركيين وليس أوروبيين».

وتواجه فيسبوك وكمبردج أناليتيكا بالفعل شكوى قدمها أحد سكان ماريلاند يطلب فيها تعويضات بسبب استغلال بيانات مستخدمين أميركيين من دون إذن.