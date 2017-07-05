«الناشرين الإماراتيين» تتعاون مع «ألف عنوان وعنوان» للارتقاء بقطاع النشر

الشارقة (الاتحاد)

وقعت جمعية الناشرين الإماراتيين ومبادرة «ألف عنوان وعنوان»، التي أطلقتها «ثقافة بلا حدود»، والرامية إلى إصدار 1001 كتاب إماراتي خلال عامي 2016 و2017، اتفاقية تعاون للارتقاء بقطاع النشر المحلي، من خلال دعم وتشجيع المؤلفين الإماراتيين، وتسريع إجراءات نشر إصداراتهم، وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات المتخصصة محلياً وعربياً.

وقع الاتفاقية راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومجد الشحي، مدير مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، وذلك في مقر الجمعية بالقصباء في الشارقة، بحضور نورا بن هدية، مدير «ثقافة بلا حدود».

وقال راشد الكوس: «من خلال هذا التعاون نتطلع إلى زيادة الإنتاج المعرفي الإماراتي، وتمكين المؤلفين والناشرين الإماراتيين من إغناء المكتبة العربية بأعمالهم المميزة».

وأشارت مجد الشحي إلى أن هذا التعاون سيتيح للمبادرة تحقيق تواصل أسرع وأسهل مع الناشرين، والاستفادة من الفرص التي تقدمها لزيادة أعداد إصداراتهم.