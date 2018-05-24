«تومسون رويترز»: %45 من مؤسسات الشرق الأوسط وقعت ضحية للجرائم المالية

حسام عبد النبي (دبي)

كشفت دراسة استقصائية عالمية أصدرتها «تومسون رويترز»، أمس حول «تكلفة الجريمة المالية»، عن وقوع 45% من المستطلعة آراؤهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضحية بشكل أو بآخر للجرائم المالية، مقابل 47% على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن 96% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الرشوة والفساد يمثلان قضية مهمة للتعامل معها، وأبدى 97% منهم تأييدهم لفكرة مشاركة أفضل ممارسات الامتثال من قبل الشركات، مؤكدة أن غالبية المستطلعين في المنطقة تؤيد فكرة التعاون في الكفاح المستمر ضد كافة أشكال الجريمة المالية.

شارك في الدراسة، ما مجموعه 2373 من كبار مديري المؤسسات العالمية الكبرى من 19 دولة، حيث أظهرت نتائج الدراسة أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار 59% فقط من المستطلعين إلى قيامهم بتطبيق كامل لنظام سير الأعمال والعمليات، في حين أكد 60% فقط عن اتخاذ كافة إجراءات العناية الواجبة، منوهه أنه على الرغم من أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة تنفق نحو 3.8% من عائداتها العالمية على مكافحة الجريمة المالية، إلا أن الفجوات في الامتثال ما زالت قائمة.

وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه وفقاً لنتائج الدراسة، فقد أعرب 57% من المستطلعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن عواقب الرشوة والفساد ستقلص حجم الإيرادات الحكومية، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي اختارت فيها أعلى نسبة من المستطلعين على هذه الإجابة، موضحاً أن أكثر من 90% من المشاركين بالاستطلاع وافقوا على عبارة «إننا نكافح من أجل تثقيف الزملاء في مجال الرشوة والفساد والتأثير عليهم في بعض المناطق». وأفاد 83% من المستطلعين على مستوى العالم أن الضغط الذي يتعرضون له لزيادة حجم أعمالهم سيكون شديداً أو كبيراً.