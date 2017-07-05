العميمي يشارك في «أصيلة الثقافي الدولي»

محمد نجيم (الرباط)

كشفت إدارة موسم أصيلة الثقافي الدولي، والذي ينظم دورته الـ39 بمدينة أصيلة ما بين 7 إلى 25 من يوليو الجاري، عن برنامجها الثقافي والفكري الذي سيفتتح بندوة كبرى تحت موضوع «أفريقيا والعالم»، والتي تمتد على ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الأسماء في عالم الفكر والسياسة والاقتصاد منهم وزير الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي الفرنسي سابقاً، ويوسف العمراني، الوزير المكلف بمهمة في الديوان الملكي، وعبد اللطيف عبيد، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وكوبينا عنان، سفير غانا سابقاً بالمغرب، ونياغالي باغيوكو، الخبيرة في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، وسلطان العميمي، الشاعر والروائي الإماراتي، وغيرهم.

كذلك ستنظم ندوة «الشعوبية والخطاب الغربي حول الحكامة الديمقراطية» وتنطلق من 12 إلى 14 يوليو الجاري.

أما ندوة «الفكر العربي المعاصر والمسألة الدينية»، والتي تنطلق يوم 21 من يوليو، فسوف تشهد مشاركة: إياد أبو شقرا، وعبد الله أبو عوض، ومحمد أو حمور من لبنان، ومحمد الأشعري من المغرب، وعبد الوهاب محمد عيساوي من الجزائر، وتقي محمد البحارنة، وانتصار البناء، وبهية جواد الجشي ومحمد الخزاعي وسوسن الشاعر وفؤاد صالح آل شهاب من البحرين، وخالد الدخيل من السعودية، ومحمود علي الداود من العراق، وزياد عبد الله الدريس، وفهد العرابي الحارثي، ومحمد فهد الحارثي من السعودية، وصالح القلاب من الأردن، وماضي عبد الله الخميس من الكويت، ورشيد الخيون من العراق.

وسيتم خلال أيام الموسم تكريم المفكر الفيلسوف المغربي محمد سبيلا في «خيمة الإبداع»، وهو احتفاء كبير وتكريم لأحد أعلام الفكر والفلسفة في المغرب، ويشارك في هذا الاحتفاء كل من: عبد السلام بنعبد العالي، نور الدين أفاية، محمد الأندلسي، أحمد شراك، إدريس كثير، حسونة المصباحي، وأسماء أخرى.