مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ومركز أستانا المالي الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وسلطة الخدمات المالية لمركز أستانا المالي الدولي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك حول إطلاق البرامج والمبادرات وتبادل الخبرات ومجالات المعرفة بما يدعم نمو وتطور الأسواق المالية في أبوظبي وكازاخستان، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات التأمين الذي احتضنته العاصمة المجرية بودابست مؤخراً.

وتسهم المذكرة في تأسيس إطار عمل استراتيجي للطرفين لتعزيز الخبرات، وتشارك المعلومات ذات الصلة بالخدمات المالية، والشؤون والممارسات التنظيمية المعمول بها في أسواق الجانبين، بما يسهّل عمل الأنشطة العابرة للحدود والجوانب الرقابية. كما تتيح المذكرة لكلا الهيئتين بحث المشاريع ذات النفع المتبادل والأنشطة التي تدعم نمو وتطوير قدرات رأس المال البشري والأسواق المالية.

وقال فيليب ريتشارد، مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، «يؤكد توقيع هذه المذكرة الجديدة على متانة علاقاتنا وتعاوننا المستمر مع مركز أستانا المالي الدولي وسلطته التنظيمية. وتساهم هذه المذكرة عبر تفعيلها لجوانب العمل المشترك والوثيق بين الجانبين في دعم احتياجات المؤسسات المالية الباحثة عن تعزيز عملياتها التجارية العابرة للحدود من خلال المنصة المتكاملة لكلا الطرفين».

من جانبه، قال مختار بيبيف، مدير السياسات في مركز أستانا المالي الدولي «نحن سعداء بتعزيز مجالات تعاوننا مع سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي عبر توقيع هذه المذكرة. وهناك العديد من الجوانب المشتركة في إطار العمل القانوني والتنظيمي للجانبين، كما أن سوق أبوظبي العالمي يعد داعماً مستمراً لهدفنا بأن نصبح مركزاً مالياً دولياً».

يشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في أبوظبي، بدأ ممارسة أعماله رسمياً في يوم 21 أكتوبر من عام 2015. وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، وغيرها من مناطق العالم.