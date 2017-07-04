الموسم المسرحي 13 ينطلق من كلباء ودبا الحصن غداً

الشارقة (الاتحاد)

برعاية كريمة ودعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً الخميس، عروض الموسم المسرحي في دورته الثالثة عشرة، والتي ستستمر حتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري، في مدينتي كلباء ودبا الحصن، ومن ثم تنتقل العروض إلى إمارتي عجمان ورأس الخيمة. وتشارك في هذه الدورة من الموسم، المسرحيات: مسرحية «البوشية» لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية «حلم وردي» للمسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية «ونين غبيشة» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية «بين الجد والهزل» لمسرح الفجيرة، والتي تم اختيارها من بين عروض مهرجان أيام الشارقة المسرحية الدورة الفائتة التي أقيمت في مارس 2017، من قبل لجنة اختيار عروض الموسم المسرحي.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، والمشرف العام على الموسم المسرحي إسماعيل عبدالله بقوله: «انطلاقاً من الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز وتمكين المسرح من أداء رسالته تجاه مجتمعه من خلال التواصل مع الجمهور، اجتهدنا في أن تكون عروض هذا العام نوعية ومتنوعة، للمحافظة على هذا الحراك المسرحي الجماهيري الذي تشهده الإمارات، متمنين أن تحظى عروض الموسم المسرحي بالإقبال الجيد ذاته الذي شهدته في دورات الموسم السابقة».

يشار إلى أن الموسم المسرحي يقام سنوياً خلال فترة الصيف، وتنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ودائرة الثقافة بالشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وعدد من المؤسسات والجهات الراعية لهذا الحدث.