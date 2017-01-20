واشنطن (أ ف ب)

يعتزم أوباما بعد خروجه اليوم من البيت الأبيض حيث أمضى ثماني سنوات، أن يكون «مواطناً» نشطاً، يوزع وقته واهتماماته بين تأليف الكتب والعمل مع الشباب المتحدرين من الأقليات والمساعدة على إعادة بناء حزب «ديمقراطي» مشرذم.

ويؤكد أوباما الذي ينهي ولايتيه الرئاسيتين بعمر 55 عاماً، أي أقل بعام من بيل كلينتون عند انتهاء رئاسته، وهو في أوج شعبيته، أنه يعتزم خوض مشاريع جديدة تفادي بأي ثمن أن يتحول إلى «العجوز الذي يقضي وقته في حانات مستعرضاً أمجاده الماضية».

وهو أعلن منذ الآن أنه لا ينوي الدخول في «اللغط» السياسي، وأنه لن يعلق على الأحداث سوى في ما يمت إلى «أسس الديموقراطية نفسها»، بعدما ندد بشدة خلال الحملة الانتخابية بمواقف خلفه دونالد ترامب، معتبراً أن بعضها يمس بالديموقراطية.

وعلى المدى القريب، يغادر أوباما فور انتهاء مراسم أداء الرئيس الجمهوري الجديد اليمين اليوم، في عطلة إلى «بالم سبرينغز» بولاية كاليفورنيا مع زوجته ميشيل وابنتيهما.