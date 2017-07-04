العرب فقدوا المسالك.. فوردوا المهالك!

إذا أراد العرب النجاة، ولا أظنهم يريدون.. وإذا أرادوا البقاء وأظنهم ينتحرون انتحاراً جماعياً، فإن عليهم أن يعيدوا النظر فيما سموه الثوابت والمبادئ التي لا تتغير أبداً. فاللعبة الدولية الآن جديدة ويخسر خسراناً مبيناً من يلعبها بقواعد قديمة. لا يمكن أن يشارك العرب في اللعبة الدولية الجديدة بما يسمى جامعة الدول العربية، ولا أي كيان عربي تجاوزه الزمن.. ولا بالثبات على عدو واحد ولا قضية يُقال إنها قضية العرب الأولى. ولا بفزاعات قديمة متهالكة مثل فزاعة الخيانة والعمالة وبيع القضية ولا بمشاجب أو شماعات بالية مثل شماعة المؤامرة على الأمة العربية. أو شماعة أعداء الإسلام والمسلمين. أو حتى شمّاعة الدين وستاره الذي ترتكب خلفه كل الكبائر والموبقات والجرائم.
الثبات العربي هو أساس النكبات والنكسات، حتى فكرة الوطن العربي الكبير والأمة العربية والعمل العربي المشترك والتضامن العربي، كلها صارت شعارات بلا مضامين ولا معنى. وكانت هذه الفكرة على مر الزمن مجرد أناشيد وطنية وهتافات حنجورية لا قيمة لها. اقتتناها كثيراً لكنها لم تسمن ولم تغن من جوع، الثبات العربي بينما العالم يتحرك ويركض ويجري هو الذي أوردنا المهالك وأفقدنا المسالك، وجعلنا نصاب بداء التسويف وترحيل المشاكل وتأجيل العلاج حتى صارت الحالة ميؤوساً من شفائها، بل إن الحالة العربية ماتت، ولا نريد أن نستخرج لها شهادة الوفاة. هناك دول عربية بالاسم لا بالفعل. ودول صارت عدواً لا شقيقاً. ودول عربية ولدت ميتة أساساً، ودول عربية خرجت من المعادلة تماماً ولا نريد أن نعترف بخروجها.
وهناك حرب عالمية تدور رحاها الآن وميدانها العالم المسمى عربياً، لكنها حرب عالمية مختلفة بدأت ولكنها لن تنتهي، بل هناك من أبناء العرب من لا يريدون لها نهاية، لأن كل الكوارث في هذه الأمة صارت (بيزنس).. (بيزنس) السياسة والحروب والثورات وحقوق الإنسان والإعلام. وليس من مصلحة المستفيد من الهدم أن يبني. ولا مصلحة المستفيد من الحرائق أن تنطفئ، ولا مصلحة المستفيد من الفتن والخراب والإرهاب أن ينتهي كل ذلك. حتى الإرهاب صار (بيزنس) أو على رأي المصريين (سبوبة)، وكل المتربّحين والمتكسّبين ورجال أعمال الخراب والإرهاب يرفعون شعارات حق يراد بها باطل.. مثل (الله أكبر.. والإسلام هو الحل.. وحقوق الإنسان.. والثورة.. والمعارضة والديمقراطية وحرية التعبير).
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والعرب ما زالوا يولولون بأن هناك مؤامرة كونية ضدهم وضد الإسلام، ولا يريدون أن يفهموا أن التآمر حق مشروع لكل دولة ولكل أمة، ولكل شعب، وأن كل دولة لديها جهاز تآمري مشروع اسمه جهاز الاستخبارات، وأن نجاح المؤامرة ضدنا ليس بسبب ذكاء المتآمر ولكنه بسبب غبائنا، وأن المرء لابد أن يتذأب وإلا أكلته الذئاب.
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*كاتب صحفي