7.3 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبل مطار أبوظبي الدولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 7.3 مليون مسافر، بحسب بيانات مطارات أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن المطار شهد 47.4 ألف حركة طائرات، مقارنة مع 55.6 ألف حركة في الفترة نفسها العام الماضي، في حين بلغ إجمالي حركة الشحن 193.9 ألف طن.

وفيما يتعلق بشهر أبريل، شهد مطار أبوظبي الدولي مرور 1,841,782 مسافراً خلال شهر أبريل من عام 2018، وبلغت حركة الطائرات 11.6 ألف حركة مقارنة مع 13.5 ألف حركة، في وقت بلغ حجم الشحن 51.4 ألف طن، مقارنة مع 54.3 ألف طن.

وكانت أكثر 5 وجهات ازدحاماً من مطار أبوظبي، التي حصدت أعلى حصة من الحركة في المطار في أبريل هي لندن، ومانيلا، وجدة، وبانكوك، إضافة إلى القاهرة، وسجلت فرنسا أعلى نسبة نمو في الحركة وصلت إلى 18.9% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وتستمر الهند في احتلال المركز الأول بنسبتها من السوق، حيث سجلت 17.7% من أعداد المسافرين خلال أبريل، تليها المملكة المتحدة في المركز الثاني بـ 7.4% من الحركة. وعلى صعيد الدولة، استقبلت مطارات الإمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 44 مليون مسافر، مقارنة مع 44.3 مليون مسافر في في الفترة نفسها العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.أما الحركة الجوية، فبلغت خلال 4 أشهر 280.729 حركة بتراجع 9.4%، في وقت بلغت الحركة الجوية خلال شهر أبريل 69960 حركة.