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تستحوذ على %44 من «غازبروم نفط - فوستوك»

«مبادلة» و«غازبروم» يطوران حقول نفط في سيبيريا
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تاريخ النشر: الجمعة 25 مايو 2018

سان بطرسبرغ (الاتحاد)

أعلنت شركة «مبادلة للبترول» والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، التابع للحكومة الروسية، عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «غازبروم» لتطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا.

وبموجب الشراكة، سوف تستحوذ «مبادلة للبترول» والصندوق الروسي للاستثمار المباشر على حصة إجمالية قدرها 49% بشركة «غازبروم نفط - فوستوك»، وهي الجهة المشغّلة للحقول، بحيث تستحوذ «مبادلة للبترول» على 44%، فيما سيستحوذ «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» على الحصة المتبقية وهي 5%. ويخضع إتمام الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية المعنية والموافقات الداخلية.

وقد تم الإعلان عن الاتفاق أمس، خلال «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» في روسيا.

ويصل حجم الاحتياطي النفطي المؤكّد والمحتمل في الحقول حوالي 40 مليون طن (300 مليون برميل نفط). وكان إنتاج النفط قد بلغ 1.6 مليون طن في عام 2017 (33 ألف برميل يومياً). ويتم بيع النفط المنتج في هذين الحقلين داخل السوق الروسي وفي الأسواق العالمية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي عبر خط أنابيب نفط سيبيريا الشرقية - المحيط الهادئ.

ويعد هذا المشروع باكورة استثمارات شركة «مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز في روسيا. ... المزيد
     
 

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