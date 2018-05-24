الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي أمس، مدفوعةً بضعف الدولار والمخاوف بشأن تجدد التوترات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة. وبحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1296.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد نحو 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1295.70 دولار للأوقية.

وتعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة تحقيقاً للأمن القومي بشأن واردات السيارات والشاحنات، مما قد يُفضي إلى رسوم جديدة مماثلة لتلك التي فُرضت على الصلب والألمنيوم في مارس آذار.

واحتلت تركيا بؤرة الاهتمام، وانخفضت الليرة أكثر من اثنين بالمئة بعد أن عجز رفع طارئ لأسعار الفائدة في وقف المشكلات التي تواجهها.