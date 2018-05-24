كلام من ذهب الفرصة الرائعة في الشهر الفضيل



تاريخ النشر: الجمعة 25 مايو 2018 هناء الحمادي (أبوظبي) تقول الكاتبة منى كاظم: تتبادر إلى ذهني تلك الذكريات الجميلة على موائد الإفطار، وكيف كانت الوالدة «رحمها الله» تعدّ لنا الوجبات الشهيّة المشبّعة بالحب. وكيف كُنّا نتبادل نظرات الإعجاب والابتسامة تملأ وجوهنا لأنّنا سنفطر على ما تعشقه نفوسنا والذي بذلت فيه الأم الوقت والجهد، وهي تعدّه حبّاً وكرماً منها لإرضاء أسرتها. وتضيف: «بالحب نصنع المعجزات»، هذا شعاري المستوحى من الفطرة السويّة التي زرعها الخالق سبحانه وتعالى في قلوبنا.. الفطرة التي تأبى الأحقاد والكراهية والحسد، وتدعو للحب كما دعت له جميع الأديان السماوية، بل قيمته تتجاوز الحدود البشرية ليصل لجميع الكائنات الحية وحتى الجماد. فالنفس تعشق كل جميل وتنجذب نحوه وتتعلّق به. وهذا الشهر الفضيل فرصة لنشر الحب بيننا، والتصالح مع الذات أولاًّ، ومن ثم مع الآخرين ممن أساؤوا لنا أو أسأنا لهم بقصد أم بحسن نيّة. طاقة الحب عندما نعمل بها وننشرها حولنا، نجد الفرحة والراحة والسكينة تسكن بيوتنا وقلوبنا، فهل فكّرت يوماً كم يكلّفك هذا الخصام، وتلك الكراهية، وهذه القطيعة؟.