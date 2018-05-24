السودانيون.. عائلة واحدة في رمضان

أشرف جمعة (أبوظبي)

على ضفاف نهر النيل في الأرض السودانية الخصبة يعيش أهلها طقوسهم الرمضانية ومظاهرهم الاجتماعية في أجواء سعيدة احتفاء بالشهر الكريم وابتهاجاً لقدومه، حيث الإفطار الجماعي الذي تنصهر فيه الأسر والبيوت في نسيج واحد وقت صلاة المغرب، والأطفال يمسكون بأواني العصائر ويتقدم الصائم منهم للإفطار قبل الكبار أحياناً تقديراً لجسارته في التحمل وإكمال اليوم. كما يتم الاستبشار بعقد القران في هذه الأيام المباركة ليكون الاحتفال الأكبر بإقامة حفلات الزواج في عيد الفطر المبارك. وقد اعتاد السودانيون على المبالغة في إكرام الضيف، ومن ثم إقامة جلسات السمر الرمضانية في حضور القهوة وتجهيز بعض العصائر، مثل «حلو مر» ليكون مشروبهم طوال الشهر الفضيل، وتجهيز «الرقاق» لتناوله في السحور، والحرص على تناول العصيدة والقراصة والكسرة وألوان مختلفة من الأطعمة الشهيرة في السودان أثناء الإفطار. وقد درجوا على الاستيقاظ لتناول السحور عند الأذان الأول الذي يسبق أذان الفجر، ويحرصون كباراً وصغاراً على أداء الصلوات في المساجد والتعبد خاصة صلاة التراويح.

«حلو مر»

يقول أحمد الجيلي من أبناء السودان: رمضان شهر الألفة والتقارب بين الناس، والجميع يعيش في السودان أجواء رمضانية خاصة، حيث تصبح كل البيوت وكأنها بيت واحد، والناس جميعاً كأنهم عائلة واحدة، إذ تحرص السيدات قبل حلول الشهر الكريم على تجهيز بعض العصائر التي تستخدم طوال الشهر مثل «حلو مر»، ومن ثم جمع المؤن وتخزين بعضها، وأنه فور ثبوت رؤية هلال الشهر يبارك الجيران لبعضهم بعضاً بقدوم رمضان، وتعم الفرحة الكبار والصغار، والكل يتهيأ روحياً لخوص السباق الرمضاني على بساط الطاعة والألفة الاجتماعية.

ويشير إلى أن من أبرز المظاهر الرمضانية في السودان، أن النساء يتفقن على طهي أنواع مختلفة، بحيث كل مجموعة من البيوت تنصب مائدة في الأحياء والشوارع، وهو مظهر اعتاده أبناء السودان، وأصبح تقليداً يحرص عليه الجميع طوال شهر رمضان الكريم، مبيناً أن الهدف من هذا المهرجان اليومي هو زيادة الألفة وتوطيد العلاقات الاجتماعية ومن ثم انتظار أي عابر سبيل من أجل أن تكون له الأولوية في الإفطار، وتبلغ الفرحة مداها فور العثور على شخص قادم من بعيد، فتكون هذه المائدة عيداً للجميع، وقد جرت العادة أن تكون هناك أطعمة سودانية معروفة على مثل هذه الموائد مثل العصيدة والقراصة والكسرة.