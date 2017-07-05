«شرطة أبوظبي»: إلغاء النقاط المرورية لـ883 ألف سائق بالإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

ألغت شرطة أبوظبي نقاطا مرورية من السجل المروري لنحو 883 ألف سائق على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك قبل تطبيق تعديلات اللائحة الجديدة لتكون دافعاً للسائقين لتصحيح أوضاعهم، وزيادة التزامهم بقانون السير والمرور.

وأوضح الرائد سهيل فرج القبيسي رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن إلغاء النقاط المرورية عن السائقين تم تطبيقه تماشياً مع عام الخير 2017، وإن المخالفات التي لم يشملها إلغاء النقاط من السجل المروري للسائقين قبل تطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي 21 لسنة 1995، والقرارين الوزاريين «177» و«178» لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري تضمنت المخالفات التالية: قيادة المركبة بتهور، والسرعات الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة تشكل خطر على الجمهور، وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو ما في حكمه.

وأكد القبيسي أن إلغاء النقاط من سجل السائقين المروري، يجب أن يكون دافعاً لمرتكبي المخالفات المرورية لمراجعة سلوكياتهم للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.