تمديد الطوارئ في تونس لشهر بسبب المهددات الأمنية

تونس (الاتحاد، وكالات)

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر اعتباراً من 17 يناير الحالي على خلفية مهددات الأمن القومي والأوضاع على المناطق الحدودية. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن «السبسي قرر، تجديد حالة الطوارئ بتونس لمدة شهر واحد، ابتداء من الثلاثاء الموافق 17 يناير». وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الثورة في 14 يناير 2011، مؤكدة أن رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الحاجة، كما أنه لا يدخل تغييراً على تطبيق القوانين النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة.

من جانب آخر، أجرى الرئيس التونسي مباحثات مع وزير الخارجية الإيطالى أنجلينو ألفانو في تونس أمس، في زيارة عمل ترمي لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى الإعداد للزيارة التي يقوم بها السبسي إلى روما الشهر المقبل. وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن هذه الزيارة وهي الأولى للوزير الإيطالي لتونس، مناسبة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تطوراً كبيراً خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة.