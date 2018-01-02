«أف 3» تكسب ألقاب 3 فئات في «جير شاهين»

دبي (الاتحاد)

تفوقت صقور (أف 3) في 3 فئات للفرخ في شوط جير شاهين، فيما تقاسم (الظفرة) واليلايس (واي إل إس) فئتي جرناس، وذلك في افتتاح منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، أمس أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ودشنت البطولة بإقامة فئتي الفرخ والجرناس في جير شاهين الشيوخ، بمشاركة أكثر من 180 طيرا.

وفي شوط جير شاهين فرخ - سيارة، حقق (81 مدريد) لـ (أف 3) المركز الأول قاطعا المسافة في 18:183 ثانية، وجاء في المركز الثاني (أس 108) لـ (الظفرة ب) قاطعا المسافة في 18:213 ثانية، وحقق المركز الثالث (بي 252) لـ (أف 3) بزمن 18:504 ثانية.

وفي شوط جير شاهين فرخ - نقدي، حقق فريق (أف 3) المراكز الثلاث] الأولى، وجاء في المركز الأول (أتش 236) بزمن 18:062 ثانية، وجاء ثانيا (أس 91) بزمن 18:182 ثانية، وحل في المركز الثالث (جي أس 77) بزمن 18:422 ثانية. وفي شوط جير شاهين فرخ - رمز، حقق فريق (أف 3) المركزين الأول والثاني، حيث جاء (دي 991) في المركز الأول بزمن 17:824 ثانية، وجاء في المركز الثاني (جي 269) مسجلا 17:833 ثانية، وذهب المركز الثالث للظفرة بواسطة (أس 55) الذي سجل 17:891 ثانية.