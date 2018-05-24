«القرش الأسود» هاتف صيني للألعاب

كشفت العلامة التجارية الفرعية «Black Shark» التابعة لشركة «Xiaomi» الصينية مؤخراً، عن أول هاتف ذكي لها، موجه لعشاق الألعاب.

وصمم الهاتف على مستوى البرمجيات ليوفر أفضل تجربة لعب، مع العلم بأنه يضم نوعا جديدا من نظام التبريد، والمعالج «Snapdragon 845» الأحدث، فضلاً عن بطارية بسعة «4000mAh». وجاء الهاتف الصيني بشاشة «IPS LCD» بحجم 5.99 إنش وبدقة «+FullHD».

ولا يضم الهاتف منفذا للذاكرة الخارجية «MicroSD»، ولكنه يأتي في نسختين، واحدة تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، في حين تضم النسخة الأخرى 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. ويأتي الهاتف الجديد كذلك مع رقاقة جديدة لمعالجة الصور مطورة من قبل «MEMC» تعمل على جعل ألوان الصور حادة والأداء سلسا عند الحاجة.

الهاتف «Black Shark» يضم مكبرا واحدا للصوت، ويتم استخدام سماعة الأذن كمكبر ذكي ثان للصوت لخلق تأثير الستيريو. والميكروفون المدمج في هذا الهاتف مهيأ خصيصاً للألعاب مع القدرة على توفير الاستخدام البسيط للمكالمات الصوتية والدردشة اللاسلكية أثناء اللعب من دون التدخل في التجربة. وتم تصميم هيكل الهاتف على شكل الحرف X للحصول على قبضة أفضل ويتم استخدام الإطار أيضا كهوائي.

ويمكن ربط الهاتف «Black Shark» مع الملحق «Black Shark Gamepad» بطريقة تشبه ما فعلته شركة «Nintendo» مع جهاز «Nintendo Switch».