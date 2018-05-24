أجهزة ذكية لاستعادة الرشاقة في رمضان

يحيى أبو سالم (دبي)

يعد شهر رمضان فرصة لكثير من الأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية أبرزها الوزن الزائد، حيث يمكنهم خلاله السيطرة عليه بشكل كبير، بل وإنقاصه، والحد من كمية السعرات الحرارية، التي تستهلك يومياً.

وكل ما عليك فعله هو اتخاذ القرار، بالإضافة إلى اقتناء أي من الأجهزة الذكية التي تساعدك في تنفيذه بالطريقة الصحيحة، حيث تتوافر في الأسواق أجهزة ذكية قادرة على أن تحل محل المدرب الرياضي، بالإضافة إلى أن بعضها يحسب السعرات الحرارية وضربات وجهد القلب، كما أن بعضها الآخر يذهب إلى بعد جديد من خلال تحديد برامج خاصة للمستخدمين حسب المعلومات الخاصة التي يزودون الأجهزة بها.

الساعات الذكية

انتشرت الساعات الذكية بشكل كبير على مستوى العالم، ومنها ما يأتي بميزات وإمكانات حقيقية، على مستوى صحة المستخدم، قريبة لما تقدمه الأجهزة الطبية المتقدمة.