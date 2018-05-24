تطبيقات تضمن خسارة الوزن بالطريقة الصحيحة

دبي (الاتحاد)

هناك المئات من التطبيقات الذكية التي تعمل مع المستخدمين بطريقة احترافية، لمساعدتهم في خسارة أوزانهم والتخلص من أكبر قدر ممكن من السعرات الحرارية بطريقة صحيحة ودون أن يؤثر ذلك على صحة المستخدم للتطبيق.

ورغم أن القاعدة العامة في الحصول على التطبيق الأنسب للمستخدمين تعتمد على ما يريده المستخدم والهدف الذي ينوي الوصول إليه وتحقيقه، إلا أن هنالك بعض التطبيقات الذكية التي من المؤكد، بحسب الكثير من الرياضيين، ستساعدك على خسارة وزنك والحصول على جسم مثالي في زمن قياسي:

«MyFitnessPal»

يحلل هذا التطبيق المعلومات الغذائية، ويتحقق من كمية البروتينات والكربوهيدرات والسعرات الحرارية الموجودة في المنتجات، ويفعل ذلك من خلال «الباركود» الموجود على عبوة المنتج، يمكنكِ من خلال هذا التطبيق تحديد المدة الزمنية التي تريدين فيها تحقيق الوزن المثالي لجسمكِ، إذ يساعدكِ على اتباع نظام غذائي معين، فيوضح لكِ نسبة السعرات الحرارية، التي تحتاجين إليها يومياً.