أبو بكر عزت.. «سنقر» الدراما

القاهرة (الاتحاد)
أبو بكر عزت صاحب نصيب الأسد من المشاركة في عشرات المسلسلات الرمضانية التي تنوعت أدواره فيها بين الاجتماعية والكوميدية والتاريخية والدينية والتراثية والاستخباراتية، وجاءت بدايته مع دراما رمضان مبكراً، وتحديداً في عام 1964م حين شارك في مسلسل «إسماعيل يس دكتور» أمام إسماعيل يس، وجمالات زايد، ومحمد رضا، وثريا فخري.
«زهرة البنفسج»
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«آن الأوان»
وجسد شخصية «سنقر الكلبي» في «علي الزيبق» أمام فاروق الفيشاوي، وهدى سلطان، وليلى فوزي، و«كوم الدكة» مع محمود ياسين، وعفاف شعيب، و«الزوجة أول من يعلم» مع حسين فهمي، وميرفت أمين، وصلاح السعدني، وشهيرة، و«ثمار الشوك» مع عبدالمنعم مدبولي، وزوز نبيل، و«أهلا ياجدو العزيز» مع فريد شوقي، وصفية العمري، وصلاح السعدني، و«آن الأوان» مع سمية الألفي، وأحمد عبدالوارث، و«ألف ليلة وليلة» مع إيمان الطوخي، ويوسف شعبان، و«رأفت الهجان» مع محمود عبدالعزيز، ويسرا، و«ألف ليلة وليلة: معروف الإسكافي» مع الهام شاهين، وسمير صبري، وجسد شخصية «الأسطى عمارة» في «ارابيسك» أمام صلاح السعدني، وكرم مطاوع، و«السقوط في بير سبع» مع سعيد صالح، وإسعاد يونس، و«لا» مع يحيى الفخراني، و«موعد مع الغائب» مع صابرين، وحمدي أحمد، و«حلم الجنوبي» مع صلاح السعدني، ومعالي زايد، و«التوأم» مع ليلى علوي، ويوسف شعبان، و«زيزينيا» مع يحيى الفخراني، وآثار الحكيم، وهالة صدقي، و«وجع البعاد» مع صلاح السعدني، و«شعاع من الأمل»، و«زمن عماد الدين»، و«سيرة سعيد الزواني»، و«أمانة يا ليل»، و«أمس لا يموت»، و«بنت أفندينا»، و«على نار هادئة».