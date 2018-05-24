مخادع يوهم وزير خارجية بريطانيا أنه رئيس وزراء أرمينيا

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قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، في تعليق لها على الاتصال الهاتفي الذي تعرض له وزير الخارجية بوريس جونسون من مخادع روسي أوهمه أنه رئيس وزراء أرمينيا، إن جونسون "أدرك أنها كانت خدعة وأنهى المكالمة".



وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: "تأكدنا من الاتصال وعرفنا على الفور أنها مزحة".



وقال البيان "استخدام الأسلحة الكيماوية في سالزبوري وسوريا والأحداث الأخيرة في أرمينيا، أمور خطيرة".



وأضاف: "هذه الأعمال الطفولية تظهر عدم جدية المتصل وأولئك الذين يقفون وراءه".

وكان جونسون قد تلقى مكالمة هاتفية من أحد المخادعين الروس تظاهر خلالها بأنه رئيس الوزراء الجديد في أرمينيا، ردا على طلبه للحصول على المشورة بشأن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

