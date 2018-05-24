الشيف محمد السليمان: التنوع يفتح الشهية

نسرين درزي (أبوظبي)

تحدث الشيف محمد فاروق السليمان عن مائدة شهر رمضان وكأنه يصف مجموعة تصاميم لأزياء موسم ما. وقال إنه تتلمذ على أيدي أعرق الطهاة الحلبيين ما أكسبه حساً مرهفاً بالتعامل مع الأصناف التقليدية، وتخصيص لمسات عصرية في تزيينها وتقديمها في بوفيه رمضان. وذكر أن تنوع الأصناف يجب أن يكون متجانساً أمام الصائمين لفتح شهيتهم على تذوق أكثر من صنف في وقت واحد. ونصح، السليمان، من مطعم كمون بفندق خالدية ريحان أبوظبي، ربات البيوت بعدم الإكثار من الأطباق الأساسية، والتركيز أكثر على المازات الباردة والساخنة لأنها تزين المائدة ويمكن تخزينها لأيام.

كبة نية

المكونات:

* كوب برغل ناعم