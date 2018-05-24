الاعتدال شرط تناول اللحوم الحمراء

تحتل اللحوم الحمراء صدارة المائدة الرمضانية، إلا أن الإسراف فيها يؤدي إلى مشاكل صحية للصائم، لذلك يجب تناولها باعتدال، بمقدار لا يتجاوز 120 جراماً أو ما يعادل حجم كف اليد. كما يجب تناولها على وجبة الإفطار والبعد عنها خلال السحور، ويفضل تناول طبق من السلطة قبل اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعمل على تقليل امتصاص الدهون الموجودة فيها.

وينصح باختيار اللحوم المعدّة بطريقة صحية، أي المشوية، أو المسلوقة مع إضافة قليل من خل التفاح إليها قبل طهيها ما يساعد في تسريع هضمه.

ومن الأفضل الابتعاد عن تناول لحم الغنم واستبداله بالبقري أو الماعز أو الجمل، فتلك اللحوم تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول، كما ينصح بتناول كوب من شاي الزنجبيل أو الشاي الأخضر، أو النعناع المغلي بعد تناول وجبة اللحوم الحمراء لتسريع عملية هضمها، ومنع الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم، كما يمكن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة لحرق بعض السعرات الحرارية المكتسبة منها.

ندى زهير

مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام/ شركة صحة أبوظبي