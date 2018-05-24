فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

طعام السحور

* هل هناك طعام مكروه تناوله في السحور؟

- يجوز للمتسحر أن يأكل ما شاء من المباحات، ولم يرد خبر بكراهة أكل شيء معين في السحور، وإنما ورد استحباب أن يكون السحور تمراً، ولا مانع من أكل غيره، فقد أخرج الطبراني في الكبير، عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم السحور التمر». وعليه بإمكان من نوى الصيام أن يأكل أنواع الأطعمة والمشروبات التي يفضلها، والتي تكون حلالاً بطبيعة الحال. والله تعالى أعلم.

نية الصيام

* هل من الواجب التلفظ بنية الصيام يومياً في رمضان؟ أم يكفي النية بالقلب؟

- لا يشترط للنية التلفظ بها، وإنما محلها القلب. فقيامك للسحور نية، وشراؤك الطعام استعداداً للسحور نية ولو لم تتسحر، ومن نوى من أول الشهر في قلبه صيام رمضان كفاه ذلك. فصومك جميعه صحيح إن شاء الله تعالى، وإن كان الأفضل تبييت النية كل ليلة خروجاً من خلاف من أوجب ذلك. والله تعالى أعلم.