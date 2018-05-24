لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تزور «الاتحاد» بيوت عقيلات، سفراء دول إسلامية، مقيمات في الإمارات، لتستكشف عادات وتقاليد الشعوب خلال الشهر الفضيل، الذي يجمع ويوحد بين المسلمين في شتى أرجاء العالم، مهما تباعدت المسافات والقارات.. لكن بالطبع، يضع كل مجتمع بصماته الفريدة وفقاً لتراثه وبيئته، على مختلف طقوس شهر الصوم، من استطلاع الهلال واستقبال الشهر، حتى الاحتفال بعيد الفطر. كل هذا ترصده «الاتحاد» على مدار الشهر الفضيل، عبر حواراتها اليومية مع قرينات السفراء.

تتشارك جميع الدول العربية والإسلامية في ممارسة طقوس رمضان، من حيث تعظيمه، والاستعداد له واستقباله، حيث يطغى الجانب الروحاني وتزيد اللقاءات العائلية والبرامج الثقافية والاجتماعية والأعمال الخيرية والتكافل والتراحم، ويسدل الشهر الفضيل السكينة والطمأنينة والراحة النفسية على الصائمين، بقراءة القرآن الكريم والتصدق والتكافل الاجتماعي والتزاور.

وحسبما تقول الدكتورة زكية حسنات حرم سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية في أبوظبي، فإن رمضان في كل دولة له خصوصية ومميزات ينفرد بها عن رمضان في باقي الدول، موضحة أن الحياة في دولة الإمارات تمثل عنواناً للتسامح والتعايش خاصة خلال الشهر الكريم.

فطور في المساجد