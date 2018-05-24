سبيت خاطر يستعيد ذكرياته مع قدامى اللاعبين

أشرف جمعة (أبوظبي)

يحمل سبيت خاطر أحد نجوم كرة القدم في الإمارات، والذي يعمل حالياً محللاً رياضياً في قناة دبي الرياضية مشاعر خاصة للشهر الفضيل، ولكونه رياضياً، فإنه يحرص على أداء تدريباته الرياضية يومياً قبل الإفطار بساعتين في إحدى الصالات المخصصة للياقة البدنية، فضلاً عن زيارة الأهل التي لا تنقطع، كما أنه يلتقي الأصدقاء الذين لم يرهم منذ فترة طويلة على سبيل أن رمضان فرصة لاستعادة الذكريات وقضاء أوقات محببة مع اللاعبين القدامي.

ويقول: إن زيارة الأهل في شهر رمضان المبارك من أهم الطقوس الرمضانية، التي أحرص عليها، لأنها تجعلني على تواصل دائم مع كل أفراد العائلة، خصوصاً أن هذه الأيام المباركة لها رحيق خاص، وتعطي الجميع شعوراً بالراحة النفسية، ومن ثم البحث عن مواطن الطاعات أملاً في أن يتقبل الله الأعمال الطيبة، حين تتجمع العائلة في منزل الوالدة في أبوظبي، مشيراً إلى أنه يحرص على زيارة الأقارب .

ويذكر أن العادة جرت على تبادل الأطباق قبل أذان المغرب مع الجيران، وهو ما يجعل العلاقات الإنسانية تسمو مما يسهم في زيادة التراحم بين الناس، ويستمر بينهم هذا الود الذي يقرب القلوب في رحاب الشهر الكريم، موضحاً أنه يحرص على تقديم هذه الأطباق كونه نشأ عليها وشاهد وهو في سن صغيرة كيف يتعامل الجيران مع بعضهم بعضاً إذ يبلغ بهم الفضل أن يحمل كل واحد منهم طبقاً للجار من قبيل المودة والتراحم والاحترام وأنه يسعد كثيراً بهذا الأمر ويحرص عليه.

وأوضح أنه اعتاد الذهاب مع أبنائه إلى أداء صلاة المغرب وهو يحمل التمر واللبن، حيث يفطر ساعة الأذان ومن ثم يعود إلى البيت بعد الصلاة لتناول الطعام مع الأهل وعلى مائدة الأسرة العامرة بالأطباق الرمضانية المحببة، ويبين أنه يحمل هو وأولاده وجبات الإفطار للصائمين ويضعها في المسجد، كما أنه يحمل في كل يوم جمعة أكثر من 100 وجبة ويوزعها على الصائمين.