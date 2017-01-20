«فتح الشام» تهاجم إدلب وقوات النظام تتقدم بوادي بردى

عواصم (وكالات)

هاجم مقاتلون من جبهة فتح الشام «جفش» أمس، نقاط تفتيش ومواقع لجماعة «أحرار الشام» المعارضة في محافظة إدلب السورية، في حين سيطرت قوات الحرس الجمهوري السورية على قرية أفرة في منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي بعد معارك عنيفة مع مقاتلي المعارضة المسلحة. وأعدم تنظيم «داعش» 12 شخصا في مدينة تدمر الأثرية، بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن

114 شخصاً قتلوا بينهم 30 طفلاً و16 امرأة بعد 20 يومياً من سريان وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال المرصد أمس، إن جبهة «فتح الشام» هاجمت أمس، نقاط تفتيش ومواقع لجماعة «أحرار الشام» في إدلب. وأضاف أن الجماعتين المسلحتين اشتبكتا في ريف إدلب الغربي، وأن «فتح الشام» سيطرت على معبر حدودي مع تركيا.

من جهة أخرى سيطرت قوات الحرس الجمهوري على قرية أفرة في منطقة وادي بردى بريف دمشق بعد معارك عنيفة مع مقاتلي المعارضة المسلحة. وقال مصدر عسكري سوري إن «المسلحين انسحبوا من داخل قرية أفرة باتجاه الجرود الشمالية لوادي بردى تحت الضغط العسكري والكثافة النارية للقوات» النظامية.