اتحاد غرف ألمانيا يخشى من حرب تجارية مع أميركا

برلين (رويترز)

حذر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية أمس من أن نهج الحماية التجارية الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحتمل أن يشعل حربا تجارية، مضيفا أن الشركات الألمانية ضمن أكبر الشركات التي توفر فرص العمل في الولايات المتحدة.

وألمانيا قلقة من أن يؤدي سعى الإدارة الأميركية لمعالجة أسباب العجز التجاري الأميركي وتضييق الخناق على الدول التي تسيء استغلال القواعد التجارية إلى الإضرار بصادراتها.

وقال فولكه ترير الذي يترأس وحدة التجارة الخارجية التابعة لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية «نعيش في عالم لا يمكن استبعاد نشوب حرب تجارية فيه».

ويحذر ترامب من أنه سيفرض ضريبة حدود قدرها 35% على السيارات التي تعتزم شركة بي.إم.دبليو الألمانية إنتاجها في مصنع جديد بالمكسيك للتصدير إلى السوق الأميركية.

وقال الاتحاد إن 50% من الشركات العاملة في الخارج والبالغ عددها 4 آلاف شركة ترى المخاطر السياسية أكبر تهديد لأنشطتها على مدى الـ 12 شهرا المقبلة.