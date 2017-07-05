الخطوط السعودية تتوقع رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية في 19 يوليو

دبي (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، أن شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، تتوقع رفع حظر أميركي على الأجهزة الإلكترونية المحمولة على متن الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة في موعد أقصاه 19 يوليو.

وقالت الوكالة «تعمل الخطوط الجوية العربية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، على تطبيق التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية فيما يخص الإجراءات الأمنية البديلة».

وتشغل الشركة رحلات إلى الولايات المتحدة من مطاري جدة والرياض.

وقالت شركة طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، إنها تعمل على تنفيذ الإجراءات الجديدة لرفع الحظر.

ورفعت الولايات المتحدة يوم الأحد الحظر على أجهزة الكمبيوتر المحمول على الرحلات الجوية من أبوظبي إلى أميركا، قائلة إن شركة الاتحاد للطيران نفذت إجراءات أمنية أكثر صرامة كانت مطلوبة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء عن وزير النقل التركي قوله أمس الثلاثاء، إن السلطات الأميركية سترفع اليوم حظراً على حمل الأجهزة الإلكترونية على الطائرات المتجهة من إسطنبول للولايات المتحدة.

وفي مارس الماضي، حظرت الولايات المتحدة أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مقصورات الركاب بالطائرات القادمة إلى أميركا من عشرة مطارات في ثماني دول في الشرق الأوسط، هي مصر والمغرب والأردن ودولة الإمارات العربية والسعودية والكويت وقطر وتركيا، بسبب مخاوف من احتمال إخفاء قنابل في أجهزة إلكترونية يصعد بها الركاب إلى الطائرة.