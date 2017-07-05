صادرات نفط أوبك ترتفع للشهر الثاني على التوالي

عواصم (وكالات)

ارتفعت صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي في يونيو مما يرجع في الأساس إلى زيادة الشحنات من الأعضاء الأفارقة في المنظمة، وذلك بحسب تومسون رويترز أويل ريسيرش.

وصدرت أوبك، بما في ذلك العضو الجديد غينيا الاستوائية، 25.92 مليون برميل يوميا بزيادة 450 ألف برميل يومياً عن مستوى مايو وبارتفاع 1.90 مليون برميل يومياً مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وزادت صادرات نيجيريا وليبيا والسعودية نحو 1.1 مليون برميل يومياً عن الشهر السابق لتعوض انخفاض الصادرات من الإمارات وإيران والجزائر.

وأظهر التقرير الصادر عن تومسون رويترز أويل ريسيرش هذا الشهر، والمستندة حساباته إلى تتبع تدفقات النفط الخام وبيانات الناقلات، أن شحنات النفط الخام من الإمارات انخفضت 340 ألف برميل يومياً من مستواها في مايو إلى 2.57 مليون برميل يومياً مما يرجع على الأرجح إلى أسعار أكثر تنافسية من بقية منتجي الخليج.