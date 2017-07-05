«الإمارات دبي الوطني» يعزز ريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق أكثر من 13.700 ساعة عمل تطوعي في العام الجاري ضمن برنامج «إكستشينجر» الحائز العديد من الجوائز. وبهذا الإنجاز يكون البرنامج قد قارب على تحقيق كامل الهدف المحدد للعام الجاري 2017، وهو تنفيذ 15 ألف ساعة عمل تطوعي.

وحقق برنامج «إكستشينجر» معدل نمو بلغ 245% منذ انطلاقه في عام 2015، ويتيح هذا البرنامج لموظفي بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادلة ساعات عملهم بساعات العمل الخيري الاجتماعي بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع. ويقوم طرف ثالث، وهو «ساستينبل سكوير»، الشركة الاستشارية العالمية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بتقييم ساعات الأداء التطوعي، وأثر برنامج «إكستشينجر» على المجتمع.