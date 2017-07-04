«دبي للسلع» يوقع اتفاقية مع «فيم بنك»

دبي (الاتحاد)

رحب مركز دبي للسلع المتعددة بانضمام «فيم بنك» إلى عضوية منصة ترايدفلو التابعة للمركز، وذلك عبر توقيع اتفاقية عضوية في مقر مركز دبي للسلع المتعددة في برج ألماس.

وتعمل منصة ترايدفلو، وهي سجل ملكية تفاعلي متخصص يضم أكثر من 180 عضواً، على تسهيل إجراء معاملات فعالة وشفافة من خلال توفير منصة إلكترونية آمنة تماماً لتسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في مرافق موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكّن هذه المنصة المبتكرة المصارف والممولين والموردين من إدارة وتخفيف المخاطر المحتملة عبر سلسلة قيمة السلع من خلال إطار قانوني قابل للإنفاذ ويتمتع بالشفافية.

وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة: «نؤمن بالشراكات الاستراتيجية القوية مع قادة الصناعة مثل فيم بنك، حيث يمكننا معاً أن نقدم منتجات وخدمات محسنة لمصلحة جميع المشاركين في هذه الصناعة. ونحن فخورون بانضمام فيم بنك إلى منصة ترايدفلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي توفر إطاراً تنظيمياً قوياً وأعلى مستويات الأمن وقاعدة تجارية نشطة لنقل ملكية السلع المخزنة أو التعهد بها. وتتوافر فيها جميع المكونات اللازمة لتغذية السوق الديناميكي، بحيث يمكن للناس ممارسة التجارة بثقة في دبي وخارجها».

وقال هوارد جاونت، مدير العمليات في مجموعة فيم بنك: «يسرنا أن نبدأ تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة من خلال توقيع هذه الاتفاقية، وأن نصبح عضواً في منصة ترايدفلو التابعة للمركز، وهو ما من شأنه أن يمكّننا من تعزيز الكفاءة والوصول إلى الأسواق غير المستغلة».

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في برج ألماس بحضور كل من: سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة، ونيلانجان راي، الرئيس التنفيذي لفرع فيم بنك في مركز دبي المالي العالمي.