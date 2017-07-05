بيع 70% من وحدات مشروع «شوبا هارتلاند»

دبي (الاتحاد)

تمكنت شركة شوبا من بيع 70% من المرحلة الأولى والثانية من مشروع «شوبا هارتلاند» حتى الآن، وأطلقت المرحلة الثالثة مؤخراً، حسب بيان أمس. وتقوم الشركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الفلل السكنية الفخمة «هارتلاند استيتس» الذي يبلغ عددها 48 فيلا لتكون جاهزة في ديسمبر 2018، ويصل عددها إلى 264 فيلا عند انتهاء جميع مراحل البناء.

ويقام المشروع على قناة دبي المائية الجديدة، وتتميز هذه الفلل بموقعها وسط 2.4 مليون قدم مربعة من الغابات الخضراء والأشجار.

وتتميز الفلل بشكل عام بالتصميم الهندسي للفلل الذي يأخذ شكل حرف L التي تؤمن أولاً الخصوصية الكاملة للساكن من المساكن المجاورة وتحتوي ثانيا على الزجاج الشفاف والصلب في جميع الاتجاهات والأسقف التي تمتاز بدورها في إدخال الضوء المرئي الطبيعي وعزل الحرارة الخارجية عن الداخل. وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «نحرص على التميز في سوق التطوير العقاري ونلبي طلبات المستثمرين ورغباتهم، ويعكس ذلك ما تقدمه الشركة حالياً من فلل فخمة محاطة بغابات خضراء في قلب دبي».