«طيران الإمارات» تحتفل بتدشين خدمتها اليومية إلى كمبوديا

فنوم بنه (الاتحاد)

أقامت طيران الإمارات أمس الأول حفلاً في فنوم بنه بمناسبة إطلاق خدمتها اليومية إلى كمبوديا مطلع يوليو الجاري.

ورحب بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، بحضور الحفل الذي ضم سيف عبد الله محمد خلفان الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تايلاند وكمبوديا، وسالم عبيد الله نائب رئيس أول طيران الإمارات للسياسات الجوية الدولية، والعميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، وعبد المجيد أحمد صديقي رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة، وعدد من المسؤولين الكمبوديين ورجال الأعمال والعاملين في صناعة السياحة والسفر في كمبوديا. وأعرب بدر عباس عن تقديره للحكومة وسلطات الطيران المدني الكمبودية ومطار فنوم بنه على الدعم الذي قدموه لتسهيل إطلاق الخدمة الجديدة.

وقال في كلمة ألقاها حلال الحفل: «نتطلع إلى تلبية متطلبات المسافرين على هذا الخط، وتعزيز حركة السياحة والتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا وشركائها التجاريين».