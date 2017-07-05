موجودات البنوك الوطنية ترتفع 19 مليار درهم في مايو

يوسف البستنجي(أبوظبي)

ارتفعت موجودات البنوك الوطنية بقيمة 19 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى 2308 مليارات درهم بنمو 0.8% مقارنة مع رصيدها بشهر أبريل الذي سبقه، حيث كانت تبلغ 2289، في حين ارتفعت موجودات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بقيمة 5.7 مليار درهم لتصل إلى 377.9 مليار درهم بنهاية مايو 2017 مقارنة مع 372.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وضخت البنوك الوطنية نحو 5 مليارات درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال الشهر نفسه، لتصل قيمة محفظة القروض لديها إلى 1410 مليارات درهم، فيما تراجعت قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك الأجنبية لعملائها بقيمة 1.2 مليار درهم، ليستقر رصيدها الإجمالي عند 189.3 مليار درهم بنهاية مايو 2017 مقارنة مع 190.5 بنهاية الشهر الذي سبقه.

وعززت البنوك الوطنية محفظة الودائع لديها بقيمة 11 مليار درهم جديدة، لتصل إلى 1406 مليارات درهم بنهاية مايو 2017 مقارنة مع 1395 مليار درهم بنهاية أبريل 2017، وأما البنوك الأجنبية فقد ظل رصيد الودائع المصرفية لديها مستقراً دون تغيير عند 209.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي كما بنهاية أبريل الذي سبقه.

وفي ما يتعلق برصيد الاستثمارات المصرفية، ضخت البنوك الوطنية نحو 900 مليون درهم استثمارات جديدة خلال شهر مايو 2017، ليرتفع رصيد استثماراتها إلى 274.3 مليار درهم، في حين تراجع رصيد استثمارات البنوك الأجنبية بنحو 200 مليون درهم خلال الشهر نفسه، لتبلغ 23.2 مليار درهم بنهاية مايو 2017.

وتظهر بيانات المركزي أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة تحسنت لدى البنوك الوطنية لتسجل 86.5% بنهاية مايو 2017، مقارنة مع نسبة بلغت 86.7% بنهاية أبريل 2017، وخلال نفس الفترة بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 73.5% بنهاية مايو تحسناً من مستوى 74.7%، ونسبة الأصول المؤهلة هي نسبة مجموع (صافي الإقراض وصافي التأمينات المالية ورسائل الاعتماد المعلقة، إضافة إلى التعاملات بين البنوك التي تستحق خلال مدة تتجاوز 3 أشهر ) نسبة إلى ( صافي قاعدة رأس المال، بالإضافة إلى المصادر المستقرة الأخرى). وتظهر بيانات المصرف المركزي أن قاعدة رأس المال (رأس المال المدفوع بالإضافة للاحتياطيات) للبنوك الوطنية قد ارتفعت بقيمة 3.4 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى 298.2 مليار درهم، مقارنة مع 294.8 بنهاية أبريل 2017، وأما قاعدة رأس المال للبنوك الأجنبية فقد بقيت مستقرة دون تغيير عند 48.8 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.