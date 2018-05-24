احتفظوا بجثة والدتهم لشهور للحصول على راتبها التقاعدي

د ب أ

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الخميس أنه يشتبه في قيام خمسة رجال وسيدة بالاحتفاظ بجثة والدتهم المتوفاة لشهور باستخدام مواد كيماوية، من أجل الحصول على راتب التقاعد الخاص بالأسرة ببصمة أصبعها.

وكانت السيدة المسنة 70 عاما، التي توفيت في منزلها ببلدة فاراناسي في ولاية أوتار براديش منتصف يناير، تحصل على راتب تقاعدي قدره 16 ألف روبية (234 دولارا) بعد وفاة زوجها المراقب الجمركي السابق قبل عشر سنوات.

وانكشف أمر الأبناء أمس بعدما داهمت الشرطة المنزل بعد تلقي بلاغ من جيران اشتكوا من احتفاظ الأبناء بالجثة في المنزل دون إبلاغ الأقارب عن رحيلها.

وقال المسؤول الأمني أيوديا براساد سينج :"اكتشفنا أنهم قاموا بتحنيط الجثة باستخدام مواد كيماوية. وعندما سألناهم، أصروا على أنها دخلت في غيبوبة. استدعينا طبيبا وكشفنا كذبهم".

وعُثر على آثار حبر على إبهامها ما يشير إلى الحصول على بصمة أصبعها أكثر من مرة للحصول على الراتب التقاعدي.

ولم يتم القبض على أي منهم. وقال سينج :"سنقدم شكوى تتضمن ما قاموا به من تزوير وخداع للحكومة بعد استيفاء التحقيقات".