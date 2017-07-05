«رأس الخيمة العقارية» تسلم 157 وحدة في ميناء العرب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن تسليم فلل «بيرمودا» أحدث المشروعات السكنية التي نفذتها الشركة في ميناء العرب، إلى أصحابها الذين باشروا بالانتقال إليها، حيث توفر مجموعة منتقاة من الفيلات السكنية والمنازل الريفية التي يتراوح عدد غرف النوم بها من 2- 6 غرف، إضافة إلى غرف الخدم والسائقين في الوحدات المكونة من 5 و6 غرف نوم.

وتضم الفلل السكنية، التي تقع في ميناء العرب برأس الخيمة، والتي تشكل جزءاً حيوياً من عملية تطوير إمارة رأس الخيمة، 157 وحدة سكنية من الفيلات الفاخرة والمنازل الريفية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الفلل في زيادة الإقبال على العقارات التي تطرحها شركة رأس الخيمة العقارية لما تقدمه من خيارات تمويل ميسرة لجميع الأفراد. وأشار محمد القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرأس الخيمة العقارية: «يسرنا أن نرحب بالمقيمين الجدد في فلل بيرمودا، حيث يعد تسليمنا للفلل إلى أصحابها نجاحاً مميزاً في عمليات التطوير، إضافة إلى أن جميع الفلل تم إنشاؤها وفقاً لأرقى المعايير المتبعة عالمياً في هذا المجال، كما أن الإقبال الذي لاقته هذه الفلل من قبل الأفراد يعتبر دليلاً واضحاً على ثقتهم بنا، وقدرة الشركة على الإيفاء بوعودها، وتقديم وإدراج منتجات عقارية فاخرة جديدة إلى السوق المحلي».

وأضاف: «هذه الفلل ستساهم بدور حيوي في تطوير مشاريع جديدة في رأس الخيمة، بعد انضمامها إلى محفظة مشاريع الشركة، حيث تعد فلل بيرمودا مشروعاً فريداً من نوعه في الإمارة.

ونحن على ثقة بأن تسليمنا للفلل سيقدم فرصة استثنائية للعملاء المرتقبين لها ليتعرفوا بدقة إلى منازلهم الفاخرة المستقبلية التي سيسكنونها».

وبين القاضي: «أن شركة رأس الخيمة العقارية حظيت على مدار السنوات الماضية باهتمام كبير من قبل العملاء، وأصبحوا يشكلون شركاء استراتيجيين للشركة».