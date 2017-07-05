«أرابتك للإنشاءات» تفوز بعقد بناء جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الوطني للإعلام، الجهة المشرفة على بناء وتشغيل جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، فوز شركة أرابتك للإنشاءات، بعقد بناء الجناح، بعد منافسة نهائية مع شركات وطنية وعالمية.

وجاء اختيار «أرابتك للإنشاءات»؛ نظراً لعرضها التنافسي ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وذلك بعد إجراء عملية تقويم دقيقة ومطوّلة، حسب ما أفاد المجلس في بيان أمس.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في إنشاء الجناح الذي تفوق مساحته الإجمالية 19200 متر مربع الشهر الجاري، على أن يتم الانتهاء من بنائه وتسليمه بالكامل في الربع الأخير من عام 2019، ويقام على أرض تزيد مساحتها على 15 ألف متر مربع، ويتكون من طابق علوي بمساحة 2000 متر مربع وطابق الميزانين بمساحة 662 متراً مربعاً، مع ساحة ومرافق بمساحة 3000 متر مربع. ويشغل الطابق الأرضي مع الحديقة والمواقف مساحة تصل إلى 13300 متر مربع.

يأتي تصميم جناح الإمارات على شكل صقر أثناء الطيران، ليرمز إلى الريادة والشموخ الذي تتحلى به الدولة، وتعكس مكوناته قيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع الشعار الرئيس للمعرض، وتسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي بهدف الارتقاء بجودة الحياة من خلال التنمية المستدامة.

ويشكل جناح الإمارات أحد أهم المعالم الأساسية والتحف المعمارية المميزة في «إكسبو 2020 دبي»، من حيث تجسيده الأصالة والقيم التراثية الإماراتية الأصيلة، وإبرازها على نحو عصري يواكب التطور الذي وصلت إليه الدولة في مختلف المجالات. كما سيعبّر الجناح في تصميمه ومحتواه عن ثقافة الدولة بتنوعها وتميزها وانفتاحها على العالم، بما يجسد تواصل عقول البشر لصنع مستقبل أفضل للإنسانية.

وسيتم بناء الجناح وتشغيله وفقاً لأعلى معايير البناء المستدامة، وبصورة تستهدف الحصول على أعلى درجات تصنيف نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة عالية الأداء (LEED) وهي الدرجة البلاتينية.

وكان المهندس المعماري الشهير سانتياغو كالاترافا، قد فاز بتصميم جناح دولة الإمارات بعد منافسة مع 9 شركات معمارية عالمية قدّمت 11 مفهوماً مختلفاً للتصميم المعماري. وتم تقييم كل التصاميم بناءً على معايير محددة تشمل مدى نجاح هذه التصاميم في تمثيل الشعار الرئيس لمعرض «إكسبو 2020»، وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، إضافة إلى قدرتها على عكس التراث الإماراتي الأصيل، وتحقيق التوازن بين ماضي الدولة ومستقبلها.