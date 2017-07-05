%6.9 متوسط العائد على استثمارات «أديا» سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) أمس، تقريره السنوي لعام 2016، والذي يوفر نظرة شاملة ومفصلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي، ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري، وقال الجهاز إن معدل العائد السنوي خلال 20 عاماً سجل نحو 6.1% في نهاية العام الماضي، فيما بلغ معدل العائد السنوي خلال 30 عاماً 6.9%.

وذكر التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار يتمتع بتنوع كبير في موظفيه، البالغ عددهم 1750 موظفا، حيث يستحوذ الإماراتيون على نحو 26%، فيما يبلغ عدد الموظفين من أوروبا نحو 29%، ثم آسيا والباسيفيك نحو 23%، ثم الأميركتان نحو 12%، ثم الشرق الأوسط نحو 7%، وأستراليا 3%.

ويعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي تم تأسيسه خلال عام 1976 مؤسسة استثمارية متنوعة عالمية تستثمر الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي، وذلك من خلال انتهاجه استراتيجية تركز على تحقيق القيمة على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن 60% من إجمالي أصول الجهاز تدار من قبل مديري صناديق خارجية وبإشراف من إدارة الجهاز.